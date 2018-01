Evento traz experiências do exterior para o Brasil Anunciantes, operadoras de celular, agências de propaganda, produtores de conteúdo para celular, todos estavam presentes no Mobile Marketing Forum realizado em São Paulo pela Mobile Marketing Association (MMA) em torno de um tema: como levar a publicidade para os telefones móveis. Os palestrantes de diferentes países aproveitaram para apresentar experiências de propagandas já criadas. Eram desde iniciativas tradicionais, como promoções enviadas por mensagens multimídia (MMS) e anúncios em sites voltados para telefones móveis, até outras mais criativas, como um celular que será lançado em conjunto com uma marca de xampu e um site de uma operadora européia no qual os clientes se cadastram e recebem descontos em viagens, lojas, serviços, etc. Mesmo com infinitas possibilidades, a propaganda móvel ainda não viveu seu momento de explosão no Brasil – tema também discutido. As principais dificuldades são a desconfiança dos anunciantes nos celulares e a falta de um mecanismo para medir a audiência (e os resultados) dos anúncios. Também houve alertas. Roberto Vázquez, do instituto Nielsen, afirmou que não adianta usar todos os recursos tecnológicos dos telefones porque poucas pessoas sabem como usá-los. "É preciso pensar no que o cliente é capaz de fazer e não no que ele pode fazer", afirmou. S.