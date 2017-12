Eventos comemoram centenário da imigração japonesa Veja agenda com feiras, exposições e festas em homenagem à cultura japonesa no Brasil: 34º Concerto do Bunkyo aos Domingos A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) fará o 34º Concerto aos Domingos, com apresentação da Camerata Brasiliana. Na programação estão inclusas composições de J. S. Bach (1685-1750), Vitali (1663-1745), G. Rossini (1792-1868), além de músicas japonesas, como "Sakura Sakura" e "Luar no Castelo em Ruína". Data: 16 de setembro Horário: 11h Local: Rua São Joaquim, 381 - Liberdade, SP Preço: Entrada franca (colaboração com 1 kg de alimento não perecível) Informações: (11) 3208-1755 27ª Festa de Flores e Morango de Atibaia Data: 7 a 9, 14 a 16 e 21 a 23 de setembro Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni (Avenida Horácio Neto, 1030 - Bairro Loanda) Horário: Das 9h às 18h Informações: (11) 4412-9581/4412-5979/0800-555-979 http://www.festadasfloresdeatibaia.com.br/ 16ª Expo Aflord Exposição Maravilhas do Brasil Atrações: Exposição de flores, atrações japonesas, comidas típicas e venda de flores Data: 25 e 26 de agosto e 1, 2, 7, 8 e 9 de setembro Local: Av. P.L. do Brasil, km 4,5 - Fazenda Velha, Arujá, SP Horário: Das 8h30 às 18h Informações: (11) 4655-4227/4655-1928. Meia entrada para idosos (acima de 60 anos) e estudantes (com carteira de estudante) http://www.aflord.com.br/ 39ª Festa da Cerejeira em flor de Campos do Jordão Data: 19, 25 e 26 de agosto e 1 e 2 de setembro Local: Parque da Cerejeira do Sakura Home - Vila Albertina Informações: Recanto de Repouso Sakura Home - (12) 3662-2911 23ª Festa do Ipê Atrações de wadaiko, danças japonesas e folclóricas, bazares e comidas típicas Data: 23 de setembro Local: Estrada Tani, 751 - Vila Ipelândia - Bairro das Palmeiras, Suzano, SP Horário: a partir das 10h Informações: (11) 4742-6105 Transporte: ônibus com partida às 9h na Av. Liberdade, 365. Retorno a partir das 15h. Contribuição de R$ 10. Reserva (11) 3385-6606 Fotógrafa Rinko Kawauchi retrata cores da imigração japonesa Local: MAM-SP – Sala Paulo Figueiredo (Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 3) Data: 20 de julho a 23 de setembro (Terça a domingo e feriados, das 10h às 18h) Preço: R$ 5,50 (sócios do MAM, crianças até 10 anos e adultos com mais de 65 anos não pagam. A entrada é franca aos domingos, durante todo dia) Informações: (11) 5085-1300 ou pelos sites http://www.fjsp.org.br/ e http://www.mam.org.br/ Matsuri no Jabaquara Local: AJAB – Associação Cultural e Assistencial Nipo-Brasileira do Jabaquara (rua das Nhandirobas, 388 – Jabaquara) Data: 28 de outubro, a partir das 11h. Preço: Entrada gratuita. Informações: (11) 5011-2565