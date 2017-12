Eventos comemoram centenário da imigração japonesa Veja agenda com feiras, exposições e festas em homenagem à cultura japonesa no Brasil: Tatsumi Orimoto resgata memórias e sentimentos no MASP Primeira retrospectiva do artista japonês Tatsumi Orimoto fora do Japão inaugura comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil em 2008. Exposição abre no MASP no dia 10 de janeiro, às 19h, com performance artística para 50 avós. Exposição: 10 de janeiro a 27 de abril. Local: Av. Paulista, 1578 - Cerqueira César - São Paulo. Horários: de terça a domingo, das 11 às 18 horas. Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7 (estudante). Entrada gratuita para menores de 10 anos e maiores de 60 anos. Informações: http://www.masp.art.br/ 3 x Japão - diversão e cultura japonesa nos parques de SP A primeira edição do 3x JAPÃO acontece no domingo, 16, com entrada gratuita e shows de taiko, danças e música, em três parques municipais de São Paulo. Horário: 9h às 13h. Entrada gratuita. Parque da Aclimação (Centro), rua Muniz de Souza, 1119 - Aclimação. Parque do Piqueri (Zona Leste), rua Tuiuti, 515 - Tatuapé. Parque da Juventude (Zona Norte), av. Zaki Narchi, nº 1309 - Santana Japão: Um perto distante A exposição "Japão: Um perto distante" é uma homenagem do Banco Nossa Caixa ao Centenário da Imigração Japonesa, a ser comemorado em junho do próximo ano. Os visitantes poderão conferir obras de 13 jovens artistas, que abordam o Japão a partir de um olhar ocidental. Visitação: de 10 de dezembro de 2007 a 11 de janeiro de 2008. De segunda a sexta, das 10h às 16h. Entrada Franca. Espaço Nossa Caixa Arte e Cultura, rua Álvares Penteado, 70, 2º mezanino, Centro - São Paulo. Informações: (11) 3244-6838 / 3244-6839 e http://www.nossacaixa.com.br/ Fundação Japão - Programas para 2008-2009 Os interessados em participar dos programas da Japan Foundation nas áreas de Intercâmbio Artístico e Cultural (Arts and Cultural Exchange), Ensino de Língua Japonesa no Exterior (Japanese-Language Education Overseas), Estudos Japoneses no Exterior e Intercâmbio Intelectual (Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange) podem se candidatar até dezembro/2007. Informações: http://www.fjsp.org.br/programas Inscrições abertas para bolsas JICA Estão abertas até 30/11 as inscrições para bolsas de estudos voltadas a descendentes nikkeis da JICA - Japan International Cooperation Agency, nas categorias Treinamento em Grupo, Treinamento Individual (curta e longa duração) e Intercâmbio de Pesquisadores. Os requisitos para cada treinamento são variados. Informações: JICA - Av. Paulista, 37, 1º andar, Paraíso, São Paulo / (11) 3251-2655 com Mirian ou Kiyomi. Doaçâo de sangue - Hospital Santa Cruz O Hospital Santa Cruz precisa de doadores de sangue. Os potenciais doadores devem ter idade entre 18 a 65 anos e peso acima dos 50 quilos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A doação deve ser feita no Banco de Sangue Paulista, na R. Prof. Tranquili, 99, Vila Mariana, em frente ao estacionamento do hospital. Informações: (11) 5082-1483 / http://www.hospitalsantacruz.com.br/ Cultura japonesa nos CEU´s No dia 03/10 aconteceu a inauguração da exposição 100 Anos Japão Brasil, no CEU Inácio Barroso, em Guaianazes. A mostra vai percorrer todos os 26 CEU´s (Centro Educacional Unificado) de São Paulo, até maio de 2008. É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São Paulo para levar educação e cultura japonesa aos alunos da rede pública municipal. Informações: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ / 5080-5086. Governo japonês confirma vinda do príncipe Naruhito Um comunicado oficial da Agência da Casa Imperial do Japão divulga que o príncipe-herdeiro Naruhito será o representante oficial da Família Imperial Japonesa nas comemorações de junho de 2008. O príncipe-herdeiro participará das comemorações pelo Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, programadas para Brasília (18 de junho), São Paulo (21 de junho) e Paraná (22 de junho), entre outros locais a definir. Informações: (11) 3209-3875 / secretaria@centenario2008.org.br. Unidos da Vila Maria lança fantasias do Carnaval 2008 A escola de samba Unidos de Vila Maria lançou no sábado (20/10) o seu samba-enredo e as fantasias para o Carnaval 2008. O tema escolhido foi "Irashaimasse: Milênios de Cultura e Sabedoria no Centenário da Imigração Japonesa", música composta por Dão, Véia, Martin, Nando e Moleque Pará. Em 2008, a Unidos de Vila Maria desfila na sexta, 01 de fevereiro, primeiro dia do desfile das escolas do grupo especial. Informações: (11) 3209-3875 / secretaria@centenario2008.org.br. Hicare faz apelo contra testes atômicos Em outubro, o médico Hiroo Dohy, presidente do Hicare - Conselho Internacional de Hiroshima para Tratamento das Vítimas de Radiação e uma equipe de especialistas japoneses fizeram apelos pela suspensão de todos os testes atômicos. Atualmente, 130 vítimas das bombas atômicas vivem no Brasil. A equipe japonesa participou de seminários no Hospital Santa Cruz e Hospital Nipo-Brasileiro. Informações: http://www.hiroshima-cdas.or.jp/HICARE/en/index.html SBPN organiza Simpósio Internacional Brasil-Japão A Associação Brasil-Japão de Pesquisadores realiza em junho de 2008 o Simpósio Brasil-Japão de Economia, Ciência e Inovação Tecnológica, em comemoração ao Centenário. O prazo para inscrição de trabalhos nos temas de Infra-estrutura, Economia e Comércio, Educação Universitária, Nanotecnologia, Meio-ambiente, Comunicações, Agricultura e Saúde vai até 28/02/08. Informações pelo site http://www.simposio2008.org.br/. 14 a 26/01/2008 - 21º curso de formação de professores de japonês O curso promovido pelo Centro Brasileiro de Língua Japonesa tem o objetivo de formar professores de nível básico em língua japonesa. Inscrições até 24/11. R$ 800 (material didático incluso), parcelado em 5 vezes de R$ 160. Local: Centro Brasileiro de Língua Japonesa. R. Manoel de Paiva 45, Vila Mariana, São Paulo. Informações: (11) 5579-6513 / http://www.cblj.com.br/. As datas dos eventos, horários, preços de convites e demais detalhes e informações podem ser alteradas sem aviso prévio pelos organizadores. Antes de sair de casa, procure re-confirmar as informações.