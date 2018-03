Eventos esportivos sofrem consequências da gripe suína

Automobilismo, futebol, golfe e esportes aquáticos estão todos sofrendo o impacto do medo crescente em torno do vírus H1N1.

A série de corridas A1 GP cancelou sua prova final da temporada no México, ao menos 10 jogadores de golfe retiraram-se de um evento da tour canadense no México, e equipes chinesas e malaias de saltos ornamentais descartaram os planos de competir nos Estados Unidos.

Na terça-feira, as semifinais de um campeonato sub-17 da Concacaf em Tijuana foram canceladas. Costa Rica, Honduras, México e Estados Unidos entrariam em campo para tentar uma vaga na decisão do torneio.

Governos ao redor do mundo estão fazendo exames nesta quarta-feira em pacientes por causa do H1N1, novo vírus de gripe suína, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o vírus foi oficialmente confirmado no México, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Israel e Espanha.

O México, que foi o epicentro do surto, confirmou que até 159 pessoas morreram vítimas da doença, enquanto uma criança mexicana se tornou a primeira vítima fatal da gripe suína no EUA.

(Reportagem de Ossian Shine)