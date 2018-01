Eventual saída da Grécia do euro não aumentaria risco para Itália, diz ministro A eventual saída da Grécia da zona do euro não representaria um risco para a Itália, disse no sábado o ministro italiano da economia, um dia depois de a Comissão Europeia alertar que a saída de um país da união monetária levantaria a questão sobre qual seria o próximo.