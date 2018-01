Eversystems expande soluções de Mobile Banking para redes GSM A desenvolvedora EverSystems é conhecida por fornecer soluções para a área financeira. Responsável pela criação de uma solução de mobile banking para a rede da operadora Vivo, para o Banco do Brasil, baseada na tecnologia BREW, a companhia criou agora uma nova versão da tecnologia, com base na tecnologia J2ME. Traduzindo, isso significa que as soluções poderão ser usadas agora por bancos para atender clientes que utilizem celulares GSM compatíveis com a tecnologia Java. A inovação, que poderá ser incorporada por bancos brasileiros, foi desenvolvida inicialmente para atender a uma demanda de um banco venezuelano. "Percebemos a oportunidade em prover tecnologia independente de uma plataforma operacional. Além disso, nem sempre é conveniente para o banco vincular o atendimento a seus correntistas a uma plataforma tecnológica ou operadora de celular", explica Raul Pavão, diretor de marketing da EverSystems. Versatilidade A plataforma J2ME é a versão da linguagem Java voltada para a maioria dos dispositivos móveis do mercado, como celulares, PDAs e Smartphones. O aplicativo, segundo a empresa, mantém um bom nível de segurança graças a uma agora adicional de criptografia de até 2048 bits para garantir o sigilo e a integridade de dados.