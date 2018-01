Evite constrangimento e dor de cabeça

Uma distração e já era. Com serviços primordiais como conta bancária e ferramentas de comunicação acessíveis a qualquer hora, em qualquer lugar e com poucos cliques no mouse, é importante não relaxar quando o assunto é senha. Uma bobeada pode fazê-lo perder seu perfil no Orkut ou no MSN e até causar prejuízos de milhares de reais e muita dor de cabeça. Que o diga o estudante de turismo Vinícius Brant, de 24 anos. Ele foi passar o carnaval em Salvador este ano e aproveitou para acessar sua conta bancária em uma lan house local. "Depois de 40 minutos, descobri que haviam descoberto a minha senha e sumido com os R$ 3.950 que tinha na conta." Resultado: ficou na tanga em plena micareta. "Tive de pedir dinheiro emprestado para os amigos. Ainda faltava comprar alguns abadás, inclusive", lamentava-se o folião – que teve a sorte de ser ressarcido mais tarde pelo banco. "Agora só acesso homebanking do micro de casa, onde há antivírus, só abro e-mails de confiança. O pior é que voltei na lan house para reclamar e eles me disseram que não iriam se responsabilizar e que isso acontecia com freqüência." Em casa também podem ocorrer problemas. O policial militar Paulo Merino, de 40 anos, é cuidadoso com suas senhas: uma para cada conta de banco, uma para o e-mail, etc. E sempre mantém o antivírus atualizado. Isso não impediu que tivesse sua senha roubada e um prejuízo de R$ 9.000. E o pior: em plena época das festas de Natal e Ano Novo. "Não sei se foi no meu computador ou no caixa eletrônico que descobriram a minha senha. Só sei que fiquei sem meus salários de novembro e dezembro, além do décimo terceiro." Merino só conseguiu reaver a quantia em janeiro. "Fizeram transferências e saques e deixaram a conta no vermelho. Eu ia recebendo o pagamento, que cobria parte da dívida, mas a conta continuava devedora. O banco demorou muito para me ressarcir", conta o policial, que está processando a instituição. "Agora não acesso mais a minha conta pela internet. Quando é necessário, vou à agência ou faço a movimentação pelo telefone. Não confio mais." O ator Vinicius Calamari, de 24 anos, também teve problemas com sua senha. Não teve prejuízos financeiros. Mas ganhou uma baita dor de cabeça com os amigos. "Usava uma senha bem óbvia para tudo, ligada à minha data de aniversário", conta. "E descobri que uma ex-namorada sabia minha senha do MSN e do meu e-mail. Ela começou a agredir os meus amigos se passando por mim", chora. Calamari só descobriu quem estava por trás do "roubo" após mudar suas senhas. "Tivemos uma conversa", conta. "Sempre fui muito desligado para essas coisas. Depois de tudo, criei uma senha para cada coisa." Já a jornalista Giulia DeMarchi, de 23 anos, nem teve tempo de modificar a senha. Ele era dona da comunidade Meninos Com o Cabelo Bagunçado, com 120 mil membros, do Orkut. Num dia, clicou em um link que levava para uma página falsa do Orkut, na qual era solicitada a senha. "Roubaram minhas comunidades e deletaram o meu perfil. Desisti do Orkut e não sinto falta, apesar de ter perdido contato com muita gente."