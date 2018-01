Evite transtornos ao entrar com o pedido Com a portabilidade disponível em todo o País e nas grandes capitais, as operadoras devem fazer campanhas nacionais para divulgar a possibilidade de você mudar de empresa e ficar com o mesmo número. É por isso que é necessário estar atento se a portabilidade pode ser aplicada no seu caso. Para quem não acompanha o assunto, a portabilidade vem sendo adotada desde setembro no Brasil, de acordo com o DDD. A Grande São Paulo (11) e as cidades nos códigos de área 53, 64, 66 e 91 são as últimas a receberem o serviço hoje. Até quinta-feira 326.874 pessoas já haviam transferido seus números, fixos ou móveis. Para entrar com o pedido de portabilidade, você precisa ir à loja da operadora para qual quer transferir seu número ou falar com a central de atendimento por telefone. Não adianta pedir para manter seu número se você está de mudança para outra cidade que tenha um DDD diferente. A portabilidade só está disponível para quem troca de operadora dentro de uma região com o mesmo código de área. A portabilidade também não é permitida para levar o número de um telefone fixo para o celular, nem o contrário. E, se você utiliza um celular via rádio, como os clientes da Nextel, também não adianta querer levar seu número para uma operadora móvel comum. O contrário – transferir um número de celular comum para a Nextel – também é vetado. Quando dá então para levar seu número? Dentro do seu DDD, você mantém o número ao trocar de operadora fixa ou móvel, ou ao mudar de endereço. Se mesmo assim a operadora se recusar a fazer o pedido de portabilidade, você pode reclamar com a Anatel no link Fale Conosco do site www.anatel.gov.br, pelo telefone 133 ou em um dos escritórios da Agência. Fique atento aos dados cadastrais passados à sua nova operadora. Eles devem ser exatamente iguais às informações registradas na empresa da qual você está migrando. Um endereço antigo ou um erro ao digitar o número de CPF, por exemplo, faz com que seu pedido seja recusado. O bancário Vanderlei Gadotti, de 24 anos, teve esse problema ao pedir a transferência de seu celular Claro para a BrasilTelecom. "Quando pedi a primeira vez, recebi uma mensagem de texto dizendo que o pedido tinha sido negado. Liguei para a operadora, corrigi os dados e depois consegui transferir", conta. O bancário não estava insatisfeito com a operadora. Quis trocar porque a BrasilTelecom está prestes a iniciar os serviços em sua cidade, Witmarsum (SC) onde ainda não há cobertura de celular. Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da associação ProTeste, de defesa do consumidor, lembra que a troca de operadora é uma boa oportunidade para o cliente calcular o plano de minutos que melhor se encaixa ao perfil de consumo. "Se o plano for inadequado, a troca não traz a redução (de preço) esperada", diz. F.S.