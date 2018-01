EVOLUÇÃO: DO TOUCHSCREEN AO MULTITOUCH TOUCHSCREEN: COMO TUDO COMEÇOU As primeiras pesquisas com telas sensíveis ao toque começaram na segunda metade da década de 1960, nos Estados Unidos. Mas a primeira aplicação da tela foi no computador Plato IV (foto), em 1972, usado em um projeto de uma rede educacional a distância entre computadores, conhecido como sistema Plato, uma sigla em inglês para "Lógica Programada para Operações de Ensino Automatizadas" . Criado pelo pesquisador Donald Bitzer, na Universidade de Illinois (EUA), o sistema chegou a ser usado em mais de uma centena de câmpus universitários pelo mundo. A tela do Plato IV, que era de plasma, funcionava de uma forma bastante diferente das interfaces de toque atuais. Ela reconhecia o tato por meio de um sensor infravermelho, que calculava em qual parte da tela o usuário tocou. A ferramenta era usada para responder questionários educacionais, com simples toques. Na década seguinte, em 1983, a Hewlett-Packard (HP) lançou um computador que é considerado o primeiro aparelho comercial com tela de toque, o HP-150. A tela, de 9 polegadas, também utilizava sensores infravermelhos que detectavam um dedo ou qualquer objeto próximo a ela. No início os detectores eram colocados em pequenos buracos na tela, o que foi logo abandonado porque eles juntavam poeira e resultavam em falhas ao "sentir" o dedo. Em seguida foi colocado um plástico transparente para protegê-los. Mas os sensores infravermelhos também não duraram muito porque surgiram novas e melhores tecnologias para detectar os movimentos dos dedos e que realmente tornaram as próprias telas sensíveis, como sensores elétricos, acústicos e óticos. TELA DE TOQUE NÃO DECOLA Os caixas eletrônicos foram um dos primeiros redutos do touchscreen. Como nos anos 1980 a tecnologia engatinhava e não era capaz de reconhecer com precisão a pressão feita pelos dedos, a moda não pegou. Novas tentativas comerciais foram feitas em quiosques de revelação fotográfica e sistemas para pedidos em restaurantes. Um relativo sucesso só foi alcançado quando surgiram os tablets PCs: portáteis que respondiam aos comandos dados em sua tela com uma canetinha. Mas foram os primos menores, os pockets PCs, como o Newton, da Apple, e o Palm Pilot, que garantiram sobrevida ao touch. E, permitiram que a tecnologia amadurecesse ao ponto de, já em 2006, 4% dos telefones vendidos no mundo terem sensibilidade ao toque. A RESSURREIÇÃO DO TOUCHSCREEN Embora a Motorola já tivesse celulares que reconheciam toques daquelas famosas canetinhas, foi com o anúncio do iPhone em janeiro de 2007 que os fabricantes se mobilizaram para criar telefones realmente touchscreen. A LG apresentou o primeiro, o Prada (foto), poucos meses depois do anúncio do iPhone. Com o tempo outras empresas também lançaram modelos parecidos, mas que ainda não traziam recursos de sensibilidade multitoque e tinham interfaces pouco amigáveis para telas de toque. Pouco antes, as telas sensíveis já ganhavam destaque também nos videogames com o portátil Nintendo DS, que tem duas telas – uma, touchscreen. A tecnologia também apareceu em tablets para uso médico, como no modelo da Philips na foto ao lado. MULTITOUCH PERMITE TOQUES SIMULTÂNEOS As primeiras pesquisas de interfaces com múltiplos toques em uma tela datam do início dos anos 80 e foram realizadas sobretudo na Universidade de Toronto, no Canadá, e na Bell Labs, nos EUA –, mas quase nada acabou sendo levado adiante. A tecnologia tem como proposta ser uma alternativa aos dispositivos de interação entre humanos e máquinas, como o mouse e o teclado. Em 1999, a norte-americana Fingerworks lançou uma linha de produtos multitouch, sem grande repercussão. Mais tarde, em 2005, a empresa viria a ser adquirida pela Apple, que não tardou a encantar o mundo com a tecnologia (leia mais ao lado). Em 2006 (antes do iPhone ser revelado), uma apresentação feita pelo pesquisador Jeff Han (foto), da Universidade de Nova York, no TED (tinyurl.com/45jz4a), dava uma amostra das possibilidades e aplicações que o multitouch poderia vir a ter (leia mais no último box a direita). Na exibição, Han usava as duas mãos e todos os dedos para interagir de forma frenética com a tela deixando o público embasbacado. Após o sucesso da primeira exibição, Han abriu uma empresa chamada Perceptive Pixel (www.perceptivepixel.com), que hoje fornece tecnologia para clientes como CIA e CNN. No ano seguinte Han voltou ao TED para mostrar um imenso muro que poderia ser tocado por várias pessoas ao mesmo tempo. Enquanto no touchscreen apenas clicamos em pontos específicos da tela – um avanço mínimo em relação ao mouse ou mesmo aos botões tradicionais –, no multitouch toques simultâneos em diferentes pontos da tela são permitidos, assim o usuário tem uma experiência mais próxima da de manipular algo. O INÍCIO DA ERA MULTITOUCH O iPhone não foi apenas o primeiro produto multitoque para o público em geral, ele foi o primeiro aparelho com tela sensível ao toque a chegar até as pessoas com uma interface realmente precisa, que oferecia o que prometia. Além, é claro, de ser um ótimo gadget, indicado para ver vídeos e ouvir música, além de acessar a rede. Mesmo antes da Apple, entretanto, a francesa Jazz Mutant já investia, a partir de 2004, num interessante mixer musical multitouch, chamado Lemur. O sistema possui um recurso que ilumina as partes tocadas pelo usuário. Em 2007, a Microsoft, que desde 2004 trabalha na tecnologia (que a época levava o nome de TouchLight), exibiu o protótipo de uma mesa interativa multitouch, chamada Surface (leia mais na página L8). A CONSOLIDAÇÃO DOS TOQUES MÚLTIPLOS Em fevereiro do ano passado, durante as prévias do Partido Democrata, nos EUA, a CNN virou notícia graças à sua "Magic Wall" (parede mágica, em inglês), uma grande tela multitoque com a qual o apresentador interagia ao vivo enquanto se desenrolava a apuração. Mais tarde, a Globo também aderiu à tecnologia, criada por Jeff Han, mas sem a mesma repercussão. O espaço Oi Futuro no teatro Casa Grande, no Rio , oferece ao público a oportunidade de interagir com uma tela do gênero. Atualmente, o aparelho multitoque do momento é o Palm Pre, apontado como o mais forte concorrente do iPhone até hoje. Seguindo o anúncio da Asus feito na CeBIT, de que prepara um netbook com tela multitouch, a Apple pode surpreender com novidades já no próximo dia 24.