Ex-aluno da USP que atirou contra colegas é solto

O mandado de prisão valia até o início de outubro, mas o pedido para aguardar o julgamento em liberdade foi aceito. O ex-aluno afirmou que está feliz por estar solto, mas não se manifestou sobre a acusação.

Histórico

No mês passado, Rocha foi ao alojamento da universidade e disparou três tiros contra alguns ex-colegas e também agrediu um jovem com uma coronhada na cabeça. Os atos seriam em razão de um trote violento e abuso por parte de veteranos ocorridos em março, o que fez com que ele deixasse o curso na área de ciências exatas.

Após o ataque ao alojamento, a USP tomou uma série de medidas de segurança. Uma reunião com o comando da Polícia Militar definiu o aumento do patrulhamento no local e câmeras devem ser instaladas no campus.