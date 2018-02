Ex-amante de Bruno presta depoimento em BH A ex-amante do goleiro Bruno, Fernanda Gomes Castro, prestou depoimento hoje à tarde no Departamento de Investigações de Minas Gerais. Ela chegou acompanhada do advogado Ércio Quaresma, que defende Bruno e outros cinco acusados pelo desaparecimento de Eliza Samudio. Fernanda permaneceu de cabeça baixa e não respondeu as perguntas dos jornalistas.