Ex-amante e ex-noiva de Bruno serão ouvidas hoje no Rio A polícia do Rio de Janeiro vai ouvir na manhã de hoje a ex-amante e a ex-noiva do goleiro Bruno, suspeito na morte de Eliza Samudio. Segundo a assessoria da Polícia Civil, os depoimentos de Fernanda Gomes de Castro, de 32 anos, e de Ingrid Oliveira, de 24 anos, estão marcados para as 10 horas de hoje na sede da Polinter, em Andaraí. O atleta está detido temporariamente no presídio de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.