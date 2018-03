Ex-BBB é preso por depredar aeroporto de Guarulhos-SP O argentino Pablo Esposito, ex-participante do BBB7, está preso na delegacia da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica), na Grande São Paulo, desde a noite de ontem. Segundo informações da Polícia Federal, ele e sua namorada, uma uruguaia, foram detidos após quebrar o vidro do finger, que dá acesso ao avião, logo depois de ter um ataque de nervos por ter perdido o vôo. Eles tentaram invadir a ponte de acesso à aeronave. Os dois voltavam do Rio e retornariam para Buenos Aires em um vôo da TAM na noite de ontem. Segundo a PF, a dupla pode pegar até três anos de prisão por depredação do patrimônio público.