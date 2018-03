Ex-chefe do Exército é eleito presidente do Egito, com mais de 90% dos votos Abdel Fattah al-Sisi, o militar que derrubou o primeiro presidente livremente eleito no Egito, obteve mais de 90 por cento dos votos na eleição presidencial, de acordo com resultados provisórios divulgados nesta quinta-feira, unindo-se assim a uma longa lista de líderes que emergiram das fileiras das Forças Armadas.