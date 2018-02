Ex-chefe do Psiu diz que igreja foi beneficiada em SP

A secretaria nega interferência política e diz que a troca de Coscioni ?faz parte da rotina? da pasta. A igreja não se manifestou. Antes de sair, Coscioni enviou o caso à Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público. O promotor José Eduardo Ismael Lutti instaurou processo e enviou os dados ao Departamento de Procedimentos Disciplinares (Proced) da Prefeitura, para investigar eventuais desvios de conduta de servidores públicos. De acordo com o policial, que tem 31 anos de corporação, ele não tinha alternativa. ?Ou pedia exoneração ou seria exonerado. Ninguém me disse o motivo pelo qual estaria saindo?, afirmou. ?Desde que assumi (em janeiro), nunca cedi a interferências ou pedidos políticos.?

Coscioni alegou que a fiscalização da Assembleia de Deus foi motivada por 22 denúncias ao telefone 156 da Prefeitura. O local, afirma, já havia sido multado em 2007 por emissão irregular de ruídos e não tem alvará de funcionamento. Como a igreja não teria cumprido as exigências para adequação, Coscioni diz que o local foi lacrado pela gestão. Posteriormente, foi registrado um boletim de ocorrência por violação do fechamento do imóvel. No dia seguinte, o ex-diretor do Psiu afirmou que pessoas ligadas à igreja foram diretamente à secretaria.

A reabertura, afirma Coscioni, ocorreu ?sem que o responsável apresentasse quaisquer documentos exigidos por lei e portaria?. Uma das maiores igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus é alvo frequente do assédio de candidatos durante o período eleitoral. Na disputa à Prefeitura em 2008, os principais candidatos na capital buscaram apoio da igreja. Na Câmara Municipal, ela tem como representantes os vereadores Carlos Apolinário e Marta Costa, ambos do DEM, mesmo partido do prefeito Gilberto Kassab. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.