Ex de Mércia chega a delegacia de SP para depor O advogado e policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima, chegou por volta das 11 horas de hoje ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo, para prestar depoimento. Ele pode ser indiciado formalmente por homicídio doloso triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Segundo o delegado Antônio Olin, do DHPP, que fará o interrogatório, Mizael não será preso após a oitiva.