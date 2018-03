Ex-delegado é acusado de maltratar leão em MG Um ex-delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, João Pedro de Resende, está sendo acusado de maus-tratos contra animais. Denúncia do Ministério Público sobre a presença de um leão em sua fazenda, no município de Pains (MG), levou ao local agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte.