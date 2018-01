Ex-diretor da Computer Associates é condenado a 12 anos Sanjay Kumar, ex-diretor-executivo da companhia Computer Associates, hoje conhecida simplesmente como CA, foi condenado a 12 anos de prisão por envolvimento em uma fraude contábil de mais de US$ 2 bilhões. Kumar, de 44 anos, tinha se declarado culpado em abril de obstrução à Justiça e fraude em transações de ações, entre outros crimes, o que valeu a ele uma condenação pouco menor da que poderia ter recebido caso o julgamento fosse realizado. Além disso, o juiz federal Leo Glasser impôs uma multa de US$ 8 milhões. Kumar e outros diretores da empresa de informática renunciaram em 2004 a seus cargos, depois que a Procuradoria Federal no Brooklyn abriu uma investigação sobre supostas irregularidades contábeis em 1999 e 2000, estimadas em US$ 2,2 bilhões. As manipulações estavam relacionadas à contabilidade de vendas de um trimestre como receita do trimestre anterior, a fim de melhorar a apresentação dos resultados e cumprir com as expectativas de Wall Street. Há dois anos, a empresa de informática chegou a um acordo com a Procuradoria para concluir a investigação e se comprometeu a pagar US$ 225 milhões para compensar as perdas geradas aos acionistas, entre outras medidas. Em 9 de fevereiro do ano passado, John Swainson assumiu a direção executiva e a Presidência das mãos de Kenneth Cron, que esteve na direção de forma interina após o início do escândalo, e a companhia mudou sua denominação corporativa para CA Inc. As ações da empresa subiam 1,2% hoje após metade do pregão na Bolsa de Nova York, e eram negociadas a US$ 25.