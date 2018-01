Ex-diretor da VW tem projeto para semicondutor O consultor Wolfgang Sauer, ex-presidente da Volkswagen do Brasil, quer trazer uma fábrica de semicondutores para o País. Ele tem um projeto de US$ 300 milhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "O projeto está muito avançado", afirmou o dono da WS Consult. "Em 2 ou 3 meses, terminamos." A idéia é começar a construção da fábrica em junho e produzir os primeiros lotes em 2007. No ano seguinte, a unidade deve estar completa. "Não vamos produzir segundo um catálogo, mas a pedido dos clientes de telecomunicações e eletrônicos", afirmou. O modelo é conhecido como Asic, sigla em inglês de "circuito integrado para aplicação específica". "Nossa preocupação básica é que sejam garantidos custos internacionais", afirmou o consultor. "Sessenta por cento da produção serão destinados à exportação." A atração de fábricas de semicondutores é um dos objetivos da política industrial do governo. Na negociação do padrão de TV digital a ser adotado no País, os ministros envolvidos tentam atrair uma unidade fabril. Segundo Sauer, a fábrica que ele se prepara para trazer ao Brasil não está relacionada a essas negociações. Sauer não quis divulgar quais são os investidores. Cerca de 60% do investimento deve ser feito com capital privado e o restante com capital público. A fábrica será instalada em Minas Gerais. "Vamos mandar 20 engenheiros para a Alemanha e 10 para os Estados Unidos para serem treinados", disse o consultor. "Temos de transplantar o conhecimento e a tecnologia para o Brasil, para não dependermos de outros países." Em 2005, o País importou US$ 2,904 bilhões em semicondutores, um aumento de 21% sobre o ano anterior, de acordo com Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). "Ainda precisamos conhecer os detalhes do projeto, mas a instalação de uma fábrica será ótima para o Brasil", afirmou Wanderley Marzano, diretor de Componentes da Abinee. "Se vier mais uma com a TV digital, o mercado já começará a ficar interessante. Temos o oitavo maior mercado de eletrônica do mundo." Apesar de o mercado local ser um atrativo, Marzano afirmou que ele não é suficiente. "A área de semicondutores é fortemente incentivada no mundo todo", disse. "É importante minimizar os riscos." De acordo com ele, a Intel recebeu US$ 1 bilhão em incentivos para instalar uma fábrica em Israel e a AMD de US$ 650 milhões na Alemanha. Para Marzano, não é necessário que os grupos de TV digital façam estudos de viabilidade.