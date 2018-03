Ex-diretora da Saúde é presa acusada de fraude na BA

As investigações duraram cerca de oito meses e, segundo a PF, confirmaram a presença de organização criminosa voltada para o desvio de recursos públicos, no montante de mais de R$ 850 mil, por meio da inserção fraudulenta de pelo menos nove servidores "fantasmas" na folha de pagamento da secretaria. Eles nunca prestaram serviço à prefeitura de Porto Seguro, mas recebiam mensalmente quantias que variavam entre R$ 5 mil e R$ 8 mil. Os servidores foram localizados, ouvidos e indiciados pela PF por formação de quadrilha e peculato.

A ex-diretora do Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro é acusada de patrocinar a fraude. Ela é suspeita de cadastrar indevidamente terceiros junto ao Programa Saúde da Família (PSF) como se eles prestassem serviços à municipalidade. Há a suspeita de envolvimento de outros ex-gestores municipais, cuja participação será aprofundada no decorrer das investigações.

Durante as diligências de busca foram apreendidos, na prefeitura de Porto Seguro, um equipamento de informática utilizado pela ex-diretora do Departamento de Pessoal da Prefeitura e, na residência do ex-Secretário Municipal de Saúde, que também não teve o nome revelado, várias mídias e dezenas de caixas de documentos.