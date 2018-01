Ex-diretora de tecnologia da OLPC quer criar lap top de US$ 75

A companhia Pixel Qi, comandada pela empresária Mary Lou Jepsen, deseja criar um laptop de US$ 75 e avançar no desenvolvimento de computadores de baixo custo. Além disso, a empresa pretende investir em celulares e outros eletrônicos com telas que podem ser vistas com a luz do sol. Mary deixou a organização One Laptop per Child (OLPC) há duas semanas para comercializar tecnologias que criou quando ainda estava na empresa. Segundo ela, os preços da próxima geração de hardwares podem cair se forem multiplicados os usos das novas tecnologias. Em 2005, a OLPC colocou no mercado o lap top XO, vendido a US$ 100. Como ex-Chief Technology Officer (CTO) da companhia, Mary foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento do XO, projetado para ser usado por crianças de países em desenvolvimento. O lap top, no entanto, acabou encontrando um mercado de compradores fora desses lugares. Segundo Mary, a nova empresa continuará trabalhando em conjunto com a organização sem fins lucrativos, mas comercializará equipamentos para organizações comerciais. As informações foram publicadas nesta quinta-feira, 10, pelo jornal The New York Times.