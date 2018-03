Ex-esposa de Pelé nega que tenha falado à revista 'Veja' A ex-esposa de Pelé, Assíria, divulgou nota hoje em que nega as informações divulgadas pela revista Veja desta semana. Ela nega ter concedido qualquer entrevista à revista ou a qualquer outro veículo de comunicação sobre a sua separação. Veja abaixo a nota na íntegra: "Diante das supostas ''entrevistas'' atribuídas a mim publicadas nos últimos dias na mídia - em especial na última edição da revista de maior circulação nacional, a ''Veja'' - quero esclarecer que: - Em nenhum momento dei declarações/ entrevistas/ depoimentos a qualquer jornalista ou veículo da mídia sobre o meu casamento, tampouco à repórter Sandra Brasil da revista ''Veja''. Não comento minha vida particular e nem trato em público o que é privado. Eu não cometeria essa deselegância. Portanto, toda declaração publicada e atribuída a mim nesses últimos dias é falsa e inescrupulosa e será tratada nas esferas jurídicas, conforme me faculta a Lei de Imprensa. - A tentativa da revista ''Veja'' de passar uma imagem minha de fanática religiosa é inteiramente absurda. Uma das marcas da minha família sempre foi a pacífica convivência religiosa. Tanto que casei-me em igreja evangélica e meus filhos gêmeos foram batizados em igreja católica. Quanto ao resgate das minhas raízes judaicas, isso é informação velha, de três anos atrás, requentada por profissionais da mídia quem não têm o que dizer. - Ao contrário do que foi noticiado, meus pais não vieram morar comigo nos últimos dois anos. Minha mãe, Gemima, que é divorciada, mora comigo desde que casei-me, há 14 anos. E meu pai Abelardo - que se encontra internado em uma clínica com Alzheimer - tem o seu próprio apartamento nas proximidades do meu, comprado com os seus próprios recursos. Assíria Seixas Lemos do Nascimento"