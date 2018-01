Ex-funcionário americano pega fiança de US$ 230 mil por pedofilia Um juiz fixou hoje uma fiança de US$ 230.000 a um ex-porta-voz do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos acusado de tentar seduzir pela internet uma menor, que na verdade era uma detetive disfarçada. Brian J. Doyle, de 55 anos, compareceu a um tribunal em Bartow, ao noroeste de Miami, na Flórida, após ser extraditado de Maryland, onde estava desde 4 de abril. Doyle, acusado pelas autoridades de ter conversas sexualmente explícitas com uma adolescente de 14 anos pela internet, tem contra si 23 acusações, 16 delas por passar material inadequado para a menor. Segundo a Polícia, o ex-assistente de imprensa do Departamento de Segurança Nacional enviou fotografias pornográficas à detetive Sandy Scherer, que fingia ser uma menor. "Ele tentou seduzir a "menina" em uma sala de bate-papo estimulando-a a comprar uma câmera digital para que lhe enviasse imagens delas e prometeu que ele também lhe enviaria fotos suas nu", de acordo com as autoridades. Na audiência, Scherer disse ao juiz que falou com o acusado fingindo ser uma menor depois de Doyle ter feito um contato inicial com outra detetive na internet. Barry H. Helfand, advogado do acusado, disse ao fim da audiência que seu cliente estava deprimido e muito assustado pelo desdobramento do caso. Caso seja declarado culpado de todas as acusações, Doyle pode ser condenado à prisão perpétua. Para defender seu cliente, o advogado informou que buscará pelo menos dois psicólogos para que o examinem.