Ex-funcionário da Microsoft e operador são acusados de negociar com informação privilegiada O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Securities and Exchange Commission (SEC) acusaram dois homens de Seattle nesta quinta-feira de 35 delitos de negociação ilegal com informações privilegiadas da Microsoft, o que, segundo os promotores, rendeu aos dois mais de 390 mil dólares em lucros ilícitos durante 18 meses.