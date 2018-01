Ex-funcionários do Google lançam novo site de busca

Ex-funcionários do Google lançaram um novo site de buscas na internet, o Cuil, para concorrer com o gigante americano. Segundo os fundadores do novo site, ele tem um desempenho melhor do que o do Google por causa da tecnologia que usa para ordenar informações da internet. Eles alegam que, em vez de analisar apenas o número e a qualidade dos links relacionados a um site, como faz o Google, o Cuil tenta compreender mais as informações na página e os termos usados pelas pessoas para a procura. Os fundadores do Cuil também dizem que o novo site usa mais de 120 bilhões de páginas na internet para construir seu índice de informações. Este número, dizem eles, é maior do que o usado pelo Google. Embora o consagrado site não revele qual é o número de páginas que analisa, insiste que seu índice ainda é superior. Outra diferença entre os dois sites está no visual. Em vez de mostrar os resultados em uma lista na vertical, o Cuil exibe as páginas encontradas em várias colunas. O novo site também se afasta do Google ao não guardar nenhuma informação a respeito do que as pessoas buscam nele. Nicho difícil Cuil, que se pronuncia como a palavra cool em inglês, significa conhecimento em gaélico (língua falada na Irlanda). Anna Patterson, Russell Power e Louis Monier, três dos fundadores do novo site, trabalharam no Google. O outro fundador, Tom Patterson, trabalhou para a IBM e outras companhias no setor de tecnologias de busca e armazenamento. Ao declarar que o objetivo é enfrentar o Google, o Cuil se junta a uma longa lista de sites de buscas que já tentaram e falharam explorar o nicho do buscador no mercado, como Teoma, Vivisimo, Snap, Mahalo e Powerset. "Este pode ser o momento certo para um competidor. Competir com o Google ainda é uma tarefa muito intimidadora, como a Microsoft pode atestar", afirmou Danny Sullivan, editor-chefe do site especializado Search Engine Land. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.