Ex-goleiro Bruno passa mal após ingerir antidepressivos A Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi) de Minas Gerais instaurou procedimento para apurar como o goleiro Bruno Fernandes de Souza teve acesso a medicamentos para os quais não tinha receita. Condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato da ex-amante Eliza Samudio e o sequestro do filho que teve com a vítima, Bruno foi levado no domingo, 19, à enfermaria da Penitenciária Nelson Hungria, após ingerir comprimidos.