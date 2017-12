Ex-ministro dos Transportes sofre acidente de carro em SP Anderson Adauto, ex-ministro dos Transportes e atual prefeito de Uberaba, em Minas Gerais, sofreu um acidente de carro na manhã de hoje próximo a Igarapava, no interior paulista. Adauto estava com uma assessora e com a mulher dele, que perdeu o controle do veículo e capotou. Os três sofreram ferimentos leves e foram encaminhados a um hospital da região. Anderson Adauto responde a processo no Supremo Tribunal Federal suposto por envolvimento no escândalo do mensalão. As informações são da TV Globonews.