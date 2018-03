Ex-ministro pede plataforma de foguetes do MA no PAC Em mais uma tentativa de fazer sair do papel o projeto de construção da plataforma para lançamento de foguetes, a partir da Base de Alcântara, no Maranhão, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e atual diretor-geral da empresa binacional Brasil-Ucrânia Alcântara Cyclone Space, Roberto Amaral, pediu hoje à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que inclua o projeto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Será uma forma de demonstrarmos aos ucranianos que este projeto é realmente uma prioridade para o País", disse Amaral, ao salientar que a ministra "vai advogar pelo ingresso do projeto no PAC", para que o primeiro lançamento experimental de foguete ocorra no segundo semestre de 2010 e o comercial seja realizado em 2011.