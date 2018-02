Ex-namorado é indiciado por morte de Mércia

Ontem, o advogado Samir Haddad Junior, que defende o acusado, entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Para Samir, a polícia não tem uma prova concreta do envolvimento de seu cliente no crime. Segundo a assessoria do Tribunal, o pedido não tinha sido julgado até às 16h30 desta quarta-feira.

Anteontem, porém, Marco Antonio Desgualdo, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e o delegado Olim, afirmaram que Mizael e o vigia Evandro Bezerra da Silva são os autores do assassinato de Mércia, encontrada em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.