Ex-PM acusado de integrar milícia é condenado a 30 anos de prisão no Rio

O ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, conhecido como "Batman" e acusado de integrar uma milícia que atua na zona oeste do Rio, foi condenado a 30 anos de prisão na madrugada desta sexta-feira, 15, pelo júri do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado. Na mesma ação, também foram condenados Ricardo Coelho da Silva, o "Cara Torta", a 25 anos de prisão; e Maciel Valente de Sousa, o "Zaca", a 21 anos.

Acusados de pertencer à chamada "Liga da Justiça", os réus foram condenados pelo assassinato do segurança Alexandre Pinheiro Gouvêa, em março de 2009. Quarto réu na ação, Carlos Ari Ribeiro, o "Carlão", morreu antes que fosse finalizado o processo.

"Batman" já tinha sido condenado em 2010 pela 42ª Vara Criminal do Rio a 12 anos de prisão em regime fechado por formação de quadrilha. Ele havia fugido do presídio de Bangu em outubro de 2008, onde cumpria pena de 9 anos e 8 meses, e foi recapturado em maio de 2009. Na PM, integrava o Batalhão de Choque. Foi expulso da corporação na década de 1990.