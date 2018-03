Ex-polegar Rafael Ilha é solto após 17 dias em São Paulo O ex-cantor do grupo Polegar Rafael Ilha, que estava preso há 17 dias no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi solto na última sexta-feira, por volta das 18h30, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). A informação só foi divulgada hoje. Ilha e outros dois funcionários de uma clínica de reabilitação para usuários de drogas de propriedade do ex-cantor foram presos no dia 1º de julho e autuados por tentativa de seqüestro, usurpação de função pública e formação de quadrilha, ao tentar levar uma paciente à força para a clínica. Ilha foi beneficiado por decisão judicial.