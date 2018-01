Ex-policial se passa por menina para punir pedófilos na internet

Um chefe de polícia aposentado de Diamond, no Missouri, Estados Unidos, se passa por uma menina de 13 anos na internet para identificar criminosos que agem contra crianças na rede. Jim Murray, de 69 anos, conhece todas as gírias e emoticons dos mensageiros instantâneos. "Tudo é feito pelas crianças", diz Murray. De acordo com o departamento de polícia da cidade, os acusados identificados pelo policial tem em média 39 anos, e a maioria dos casos acontecem em Missouri, Arkansas e Oklahoma. As últimas investigações de Murray levaram a prisão de Allen Kauffman, de 63 anos, pastor e prefeito renunciado de Collins, pequena cidade do sudeste de Kansas, em 11 de janeiro. De acordo com a Corte americana, Murray estava numa sala de bate-papo no Yahoo!, com o apelido de 'cindydiamond' - a garota de 13 anos criada para investigações do policial - quando foi chamado para uma conversa com 'duke dukead', que a polícia afirma ser Kauffman. Durante a semana, o pastor teria sugerido que Cindy trocasse carícias com outra menina numa webcam, pediu fotos nuas e convidou a garota para relações sexuais. Nem Kauffman nem seu advogado quiseram comentar o caso. Murray foi o chefe da polícia de Diamond de 1995 a 2000. Após se aposentar, descobriu as salas de bate-papo e ficou indignado quando lhe ofereceram fotos de meninas nuas. Especialistas que cuidam da segurança das crianças na internet dizem que pessoas como Murray "são heróis". "2002 ainda era muito cedo para pequenos departamentos de polícia realizarem esse trabalho", disse Parry Aftab, diretor do Wiredsafety.org, organização que atua pela segurança das crianças na rede. "Algumas pessoas me param na rua e elogiam nosso bom trabalho na internet", orgulha-se o policial aposentado.