Ex-policial servo-bósnio é acusado por crimes em Sarajevo

Srpko Pastivuk, de 47 anos, era um dos membros da unidade de polícia especial servo-bósnia no bairro de Ilijas, em Sarajevo. Ele foi preso no início do mês na cidade de Bijeljina, nordeste do país.

Pastivuk é suspeito de ter participado "no ataque contra civis que resultou na morte e em lesões corporais graves em civis, incluindo crianças", em maio e junho de 1992, afirmou em comunicado o escritório da promotoria.

Ele também é acusado de "privação ilegítima da liberdade e detenção de civis muçulmanos, que foram posteriormente levados para outros campos e instalações de detenção", acrescentou.

Mais de 10 mil pessoas, sendo 1.600 crianças, foram mortas na capital bósnia durante o cerco de 43 meses liderado pelas forças servo-bósnias.

O líder servo-bósnio Radovan Karadzic e seu chefe militar Ratko Mladic são acusados de genocício pelo cerco a Sarajevo e pelo massacre de pouco mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos em Srebrenica, em 1995, na pior atrocidade da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Mladic permanece foragido 15 anos depois da acusação, enquanto Karadzic, que está em julgamento no tribunal internacional de crimes de guerra em Haia, nega todas as acusações, incluindo a que se refere ao cerco à capital da Bósnia.

(Reportagem de Maja Zuvela)