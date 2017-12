Ex-prefeita de Nova Iguaçu é envenenada pela empregada A política Sheila Gama (PDT), de 60 anos, ex-deputada estadual fluminense e ex-prefeita de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está internada desde segunda-feira (10) na UTI do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo (zona sul do Rio), em estado grave após ter sido envenenada com chumbinho pela própria empregada doméstica. A Polícia Civil pediu nesta quinta-feira a prisão preventiva da funcionária, cujo nome não foi divulgado. O pedido ainda não foi avaliado pela Justiça.