Ex-prefeito acusado de ter rádio pirata é preso em SP Após uma denúncia anônima, a Polícia Federal (PF) prendeu na tarde de hoje o radialista A.A.P., ex-prefeito de Santa Clara D''Oeste, no interior paulista, por falsidade ideológica. Ele é acusado de manter em funcionamento uma rádio pirata. Segundo a PF, no momento em que era cumprido o mandado de busca e apreensão, o ex-prefeito apresentou documentos falsos. A rádio operava com o mesmo nome e freqüência da emissora legal Rádio Interior FM, instalada em Santa Clara D''Oeste. Segundo a PF, a rádio pirata funcionava em um imóvel alugado pela prefeitura para um projeto intitulado Ação Social. O acusado foi levado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde está à disposição da Justiça.