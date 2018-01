Ex-presidente da Livedoor afirma que já pagou por seus erros O magnata da internet japonês Takafumi Horie, que foi condenado a dois anos e meio de prisão na sexta-feira, criticou sua sentença e afirmou que, com a perda da companhia Liverdoor, já pagou "de sobra" pelos erros que cometeu, segundo a edição desta segunda-feira do jornal Japan Times. Horie fez estas declarações em um programa da cadeia Asahi TV, no qual afirmou que não existiu contabilidade fraudulenta e que não tentou maquiar as contas intencionalmente, por isso não aceita o veredicto do juiz. O empresário japonês foi colocado em liberdade, após pagamento de fiança, enquanto recorre da sentença emitida na sexta-feira por um tribunal de Tóquio. Horie se negou a pedir desculpas pelo terremoto que a investigação sobre a Livedoor pelas autoridades causou na Bolsa de Valores de Tóquio. "Renunciei como presidente (da empresa), perdi minha posição e meu salário e fui preso. Acho que estive à altura das minhas responsabilidades", afirmou. Durante sua carreira como empresário, Horie quebrou as regras do mundo dos negócios japonês, por isso ganhou as simpatias de uma nova geração de jovens executivos e a rejeição da velha-guarda. Segundo o Japan Times, as sentenças contra delitos como os cometidos por Horie costumam ser suaves, por isso o severo castigo a que foi submetido despertou algumas dúvidas no Japão sobre se foi condenado por seu desafio à cultura empresarial do país ou por seus crimes.