Ex-presidiário é assassinado em posto de saúde no Rio Um ex-presidiário foi assassinado, no início da madrugada desta quarta-feira, por desconhecidos armados e encapuzados, quando estava sendo atendido no interior do Posto de Saúde Doutor Mário Rodrigues Cid, no bairro de Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. Maicon da Silveira Luz, de 27 anos, que mora na mesma região onde foi morto e trabalhava num depósito de bebidas, foi atingido por vários tiros. Os disparos foram feitos em direção ao peito do rapaz. A vítima havia sido encaminhada por parentes ao posto de saúde após se ferir durante uma briga num baile de carnaval. Os atiradores fugiram. O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.