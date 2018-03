Ex-presidiário é morto em posto de saúde no Rio Um ex-presidiário foi morto na madrugada de hoje por desconhecidos armados e encapuzados enquanto era atendido no posto de saúde Doutor Mário Rodrigues Cid, no bairro de Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. Maicon da Silveira Luz foi atingido por vários tiros após ter sido encaminhado por parentes ao posto de saúde depois de se ferir numa briga em um baile de carnaval. Os atiradores fugiram e tomaram rumo ignorado. Ninguém mais no hospital ficou ferido, pois todos que estavam no local foram retirados por ordem dos atiradores antes da execução.