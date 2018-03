Ex-procurador é suspeito de desviar R$ 5 mi no AM O ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE) do Amazonas, Vicente Cruz, é suspeito de desviar cerca de R$ 5 milhões do órgão entre 2004 e 2006, segundo investigações do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado e Investigação Criminal do Ministério Público (Cao-Crime). Segundo o site do MPE, a denúncia criminal contra o ex-procurador foi oferecida ontem ao Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com a denúncia, ele usou o dinheiro desviado para fazer melhorias em sua casa e em um iate, pagou viagens para amigos, comprou materiais de construção e doou R$ 10,8 mil ao promotor aposentado Francisco Gomes. O ex-procurador já foi denunciado pelo órgão por suposta trama para matar o atual procurador-geral, Mauro Campbell, em janeiro do ano passado. Contudo, o Tribunal de Justiça do Amazonas não decidiu o caso até hoje porque cinco desembargadores, em série, se julgaram suspeitos para sentenciarem o ex-procurador. O procedimento legal, caso dez desembargadores se julguem impedidos, é que o caso seja enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF).