Ex-secretário do Tesouro Joaquim Levy é cotado para a Fazenda, diz fonte O ex-secretário do Tesouro Nacional Joaquim Levy passou a integrar a lista de nomes que a presidente Dilma Rousseff avalia para substituir Guido Mantega no Ministério da Fazenda, disse à Reuters uma fonte governamental próxima ao núcleo do governo e com conhecimento sobre a montagem da nova equipe econômica.