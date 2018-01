Ex-VJ cria sua própria MTV na web

O cabelo está maior e o cavanhaque se perdeu em meio à barba, já um pouco branca. Os anos passaram para o músico e ex-VJ Thunderbird, de 47 anos, mas não passou a militância pela música independente. Ícone da geração que cresceu na frente da televisão, Thunderbird trocou de tela e agora leva o experimentalismo para a internet. Ele estreou em março o programa Thunderview, produzido a partir de entrevistas com amigos e organizado em vídeos de dez minutos. Apesar de levar convidados como Roni Von e Mário Bortolotto, a maioria dos programas orbita em torno do rock indie – a abreviação para independente. "Não consigo fugir da música", disse em entrevista ao Link em casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Rodeado por discos de vinil, livros, revistas e vários óculos (repare no da foto, em que os aros são rodas de motocicleta), o ex-VJ nascido Luiz Fernando Duarte falou sobre coisas 2.0, internet, cultura, anos 90. Tudo com o humor característico e uma boa dose de provocações. A primeira vítima foi logo a TV tradicional, "chata, convencional, previsível". Thunderbird diz sentir agonia ao zapear. E isso não tem nada de ressentimento ou inveja por não estar lá. Ele deixou a MTV em 2003 para explorar o rádio e trabalha em dois projetos, que disputam espaço em emissoras pagas e abertas. "Nada contra a TV, só não vale ser careta." Careta, para Thunderbird, é algo maior do que as definições quadrado e conservador. Mal acostumado com o começo da MTV e o cenário underground, ele quer é ter liberdade para falar o que quiser. Por isso o caminho natural para a internet. No Thunderview (http://tinyurl.com/2v9prh), o apresentador se diz realizado. "Me dei muito bem com o editor de imagens. Eu viajo e pergunto se rola fazer determinado efeito e, puf!, o cara consegue", diz, empolgado. A produção e edição dos programas são bancadas pelo portal de música da operadora Oi, o Showlivre. É a primeira incursão de Thunderbird na internet com alguma infra-estrutura. Na verdade, o debut do apresentador na web foi em 2007, com o programa ThunderVox, de certa forma o embrião de tudo. "Chegou um produtor canadense e disse (imita sotaque gringo): ‘Vamos fazerrr um progrrrama’. Eu embarquei", diz. Na época, os vídeos iam só para o YouTube, eram gravados de forma caseira e com todas as dificuldades técnicas possíveis. Apesar disso, houve 13 edições. Depois de experimentar, Thunderbird gostou da web, ou, como ele diz, percebeu que "a goiabada é muito gostosa". As pessoas podem vê-lo no Japão e ele pode ficar amigo de bandas japonesas. Estamos falando de MySpace, claro, um vício declarado do ex-VJ. "Conecto a internet e já vou para o MySpace. Depois não consigo sair." Thunderbird pensou antes da resposta final, mas conseguiu: ele tem cinco bandas em atividade. A principal e mais antiga, Devotos de Nossa Senhora Aparecida (www.myspace.com/devotosdnsa), é o xodó do músico na internet. Ele compõe, canta e toca baixo. "Foi por ela que nos cruzamos no MySpace com uns japoneses que fazem jazz instrumental experimental." A loucura se chama Choinure Boys (www.myspace.com/choinure) e deixa Thunderbird impressionado. "Conexões como essa só são possíveis pela internet. É um presente." Bem, há o outro lado. Os ícones brasileiros do MySpace são a banda Cansei de Ser Sexy (CSS) e a adolescente Mallu Magalhães, de 15 anos. Você gosta? "Com 6 anos eu já fazia o que a Mallu Magalhães faz hoje. O que há de novo artisticamente? Isso não é um fenômeno de internet; é tentar usar a rede para virar celebridade", critica. Ele questiona se o número alto de pageviews pode significar sucesso. "Quero falar para um público determinado, não para todos." O CSS, para Thunderbird, é outra história; pelo menos já conseguiu viver de música, um estímulo para bandas independentes. "Mas casos como esse são raros. É muito difícil sobreviver sem ter uma grande corporação por trás." Aí ele sorri e lembra de seu programa hospedado no Showlivre. "Eu consigo falar do universo indie com a Oi por trás. Você escreve sobre isso, mas tem o Estadão bancando. Difícil fugir..." BLOGOSFERA Além das letras de rock e punk, Luiz Thunderbird também se arrisca a escrever um blog (www.thunder.blog.uol.com.br). Ele mesmo se antecipa à crítica e explica que, diferentemente da maioria dos "famosos", não trata a internet como diário virtual. "Só faço um novo post se aconteceu alguma coisa relevante ao meu redor. Não levanto de manhã, ligo o computador e escrevo ‘Ah, hoje não sonhei com nada...’." Thunderbird exemplifica o jeito que dá para fugir do estereótipo do blogueiro típico. Outro dia, diz, ficou sem carro e resolveu ir até o Centro de São Paulo a pé. "Levei uma hora e 55 minutos e quase morri. Carro subiu na calçada, semáforos de pedestres quebrados, tudo esburacado, um inferno", diz. Na internet, a aventura virou a "saga do pedestre paulistano", uma crítica à administração municipal. "Tasquei o pau no blog." Detalhe: se você achou isso meio ridículo, pode entrar no blog e comentar. Thunderbird garante que publica os pitacos do contra. "Gosto dessa idéia de falar direto com as pessoas. Principalmente se elas se interpõem às coisas que escrevo", afirma. Outro meio de se comunicar diretamente com o ex-VJ é o Orkut. Mas por pouco tempo. Ele tem quase mil amigos e o perfil vai ficar lotado. "Administrar dois perfis já é demais, né?" Como todo mundo, o apresentador usa a rede social para encontrar amigos de colégio e conversar por scrap com conhecidos. "Mas a finalidade principal é trabalhar, divulgar shows", diz. O apelido Thunderbird, para quem não sabe, vem do carrão da Ford produzido na década de 50, que ele nunca teve mas admirava. Antes de Thunder, o dentista Luiz Fernando era o roqueiro Luiz Spitfire. "Não adianta. Luiz Fernando não é nome de roqueiro (risos)." Ele virou Thunderbird antes mesmo de estrear na MTV, em 1990. Fazendo as contas, são longos 18 anos, quase uma geração. Para muitas crianças de hoje, Thunderbird é apenas o nome do programa de e-mail da Fundação Mozilla, que faz par com o Firefox, um pacote de software livre. De qualquer forma, é um exemplo da cultura independente da internet. Dicas do Thunderbird aqui.