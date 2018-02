Exame apontará quem disparou contra garoto no RJ O exame de balística em duas pistolas e um fuzil de policiais militares que participaram de operação no Morro do Chapadão, onde o menino Willys de Oliveira Rodrigues Fonseca, de 7 anos, foi morto por bala perdida, ficará pronto entre 15 e 30 dias. A criança brincava numa praça quando houve confronto entre policiais e criminosos, na tarde de ontem.