Exame cardíaco em São Paulo será feito por celular

A Secretaria Estadual da Saúde paulista criou um serviço inovador, o eletrocardiograma por sinal de celular. Trata-se de um moderno aparelho que encaminha o resultado do exame para o computador do médico, evitando que o paciente atendido em postos de saúde municipais tenha de se deslocar de unidade para realizar o procedimento. Desenvolvido por intermédio do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, também estadual, o novo aparelho permitirá em breve que a eletrocardiografia seja realizada nas unidades solicitantes. O projeto já está em fase de teste no próprio Dante Pazzanese, no Hospital Regional Sul e no Ambulatório Várzea do Carmo, todos na capital paulista. Atualmente, quando o médico de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) pede um eletrocardiograma, o paciente normalmente precisa procurar outra unidade, fazer o exame, retornar para buscar o laudo e, então, apresentar para o médico que solicitou. Com o novo aparelho, será possível realizar o exame no próprio posto de saúde. Isso porque o resultado será encaminhado para um especialista do Dante Pazzanese, que irá analisar e devolver o laudo, também via sinal de celular, para o aparelho. Essa análise, que antes era feita no papel, levava cerca de cinco minutos para ser concluída. Com o novo sistema, totalmente automatizado, não leva mais que um minuto. Outra vantagem é que o aparelho não necessita de um computador para funcionar. Basta apenas o sinal de transmissão de telefone celular.