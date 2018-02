Exames apontam boa recuperação de Drica Moraes

De acordo com o hospital, foi constatada a recuperação da medula óssea da atriz, submetida a um transplante há duas semanas com doador encontrado por meio do Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome). A atriz teve o diagnóstico de leucemia revelado no início deste ano.

Drica foi indicada ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, entregue no dia 6 de junho no Rio de Janeiro, por sua atuação como coadjuvante no filme "Os Normais 2".