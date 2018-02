Exames localizam novos tumores no abdome de José Alencar

Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do hospital, os exames faziam parte do acompanhamento do quadro médico do vice-presidente, que no dia 25 de janeiro passou por uma cirurgia de 17 horas de duração para a retirada de tumores na mesma região. Alencar não ficará internado.

"O resultado dos exames apontou a recorrência da doença (sarcoma) em alguns pontos da cavidade abdominal. A equipe médica que o assiste está replanejando o tratamento", destacou a nota do hospital.

Alencar, 77 anos, luta contra o câncer desde 1997 e já passou por diversas cirurgias. Quando deixou o hospital em fevereiro, após passar 27 dias internado, o vice-presidente afirmou que não tem medo da morte.

(Reportagem de Fernando Exman)