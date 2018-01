Exceção à regra, Wall-E é tão bom no cinema quanto nos games

É duro admitir, mas infelizmente, games baseados em filmes são um lixo. Sem brincadeira, existe cada atrocidade por aí que dá vontade de chorar. E a culpa não é dos filmes. Por exemplo, você acha que E.T. é um filme ruim? De jeito nenhum. Pois o pequeno alienígena enrugado esteve envolvido em uma das maiores bombas da história, tão violentamente ruim que foi uma das causas da crise dos videogames da década de 1980. Depois de ficar maravilhado com Wall-E no cinema, foi difícil encarar o jogo sem uma ponta de desesperança. Jogos baseados em filmes são rentáveis. Mas às vezes eles são feitos tão depressa, tão sem cuidado, que não passam de caça-níqueis criados sob medida para fisgar crianças e pais desavisados. Wall-E, o jogo, não passa nem perto desse estigma sombrio. O game é caprichado, do visual à jogabilidade. O jogo segue fielmente a história do filme. Alguns séculos no futuro, o planeta ficou tão entulhado de lixo que a humanidade não teve outra escolha senão deixar a Terra à própria sorte, soterrada por uma quantidade inacreditável de porcarias descartadas. Para limpar o planeta, centenas de milhares de robôs autônomos, denominados Wall-E, foram deixados no planeta para compactar e empilhar o lixo. Com o passar dos séculos, apenas um desses robozinhos continua operante, e segue firme em sua missão solitária, atuando como uma espécie de gari mecânico. A primeira missão do jogo foca justamente esse trabalho. O robozinho precisa coletar todo o tipo de lixo, compactá-lo e em alguns momentos utilizar esses blocos de lixo para abrir caminho pela paisagem cheia de entulho. O charme dessa parte do jogo está na simulação física empregada pelos programadores. Os blocos de lixo e outras estruturas reagem exatamente como no mundo real. Os objetos interagem entre si, trombando e rolando uns sobre os outros. O jogo começa com o jogador controlando o robozinho Wall-E pela paisagem cheia de lixo do que costumava ser o planeta Terra. Interagir com o cenário é bastante divertido. Mesmo os quebra-cabeças, que envolvem principalmente obstáculos entre diferentes áreas da tela, são divertidos e inteligentes. Mas o jogo não se limita a fazer o jogador coletar lixo, arremessá-lo e seguir em frente. Há partes em que se joga com Eva, a robozinha estilosa equipada com uma poderosa arma de raios. Nessa parte, Wall-E torna-se um respeitável jogo de tiro em terceira pessoa. Em outros momentos, os dois robozinhos se alternam para avançar pelas fases. Não existe uma conexão imediata entre os eventos do filme com os do jogo. Até para não estragar a surpresa para quem não assistiu, o que rola no game são situações inspiradas pelo filme. Wall-E é fundamental para quem gostou do filme. O relacionamento dos personagens, um dos principais atrativos da película, conseguiu ser bem traduzido para os games, sem perder o charme. Mas tenha em mente antes de jogar: o game foi feito principalmente para crianças. Por isso mesmo o grau de dificuldade é pequeno e a progressão da ação é mais suave. Assim como o filme, é preciso um olhar mais inocente para entender o que acontece.