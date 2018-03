Excesso de calor no galpão prejudica aves

O calor é uma das principais causas de stress em plantéis de frangos de corte. Por isso, no verão, é preciso manter sob controle as condições de temperatura e umidade nos aviários. "O calor inibe o apetite das aves", diz o zootecnista Paulo Sérgio Rosa, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. O risco, porém, explica Rosa, está na ingestão habitual de alimento pelo animal em condições de temperatura elevada, o que pode provocar uma onda de calor no animal. "Esse aumento súbito da temperatura corporal da ave é que pode ser fatal." Rosa explica que, após quatro semanas de idade, a temperatura de 32 graus no aviário já é considerada fator de stress ao plantel. Para frangos de corte, a temperatura deve se limitar a 30 a 33 graus na primeira semana de vida. Semanalmente, esse índice diminui de 3 a 4 graus, até 20 a 22 graus, depois dos 35 dias de idade. "Em casos de stress provocado por calor, pode haver aumento da temperatura interna da ave e comprometimento de órgãos vitais, como coração e pulmões, levando ao óbito." Em aviários climatizados, em que temperatura e umidade são controladas automaticamente, existe o risco de faltar energia elétrica. Nesse caso, a solução é um gerador para manter os equipamentos de resfriamento funcionando. "Se faltar energia elétrica em dias quentes, com temperatura acima de 35 graus, certamente haverá perdas de aves, pois elas não conseguirão manter sua temperatura interna constante, entre 41 e 42 graus." Em aviários abertos, a opção é instalar ventiladores e nebulizadores. Os ventiladores dever estar nas laterais, ao longo do comprimento do aviário. A quantidade depende do tamanho da área, mas em um aviário de 100 metros 6 a 8 ventiladores já reduzem o calor. "Os ventiladores devem ser instalados a uma altura de 1,8 metro, ligeiramente inclinados para baixo, tomando cuidado para não direcionar o ar para a cabeça dos frangos." Os modelos mais usados são os de hélice com 90 centímetros de diâmetro e motor de 0,5 cavalo. Quanto aos nebulizadores, Rosa explica que são canos de água, adaptados com aspersores, colocados próximo do teto. "O sistema de aspersão, que libera gotas finas e com alta pressão, resfria o ar quando associado à ventilação", explica. "Além disso, o sistema não desperdiça água e não encharca a cama de frango, evitando o aparecimento de fungos e bactérias."