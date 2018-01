Excesso de câmeras digitais preocupa fabricantes japoneses

Os principais fabricantes de câmeras digitais japoneses aceleram a redução de estoques a fim de evitar quedas de preços e abrir passagem para novos lançamentos, informou nesta segunda-feira a imprensa econômica local. Devido ao curto ciclo de vida das câmeras digitais, os fabricantes japoneses temem que os produtos armazenados fiquem obsoletos e gerem prejuízos ou pouca liquidez, diz o jornal Nikkei, que cita o caso da Pentax. A empresa introduziu novos modelos de câmeras digitais no final do março, último mês do ano fiscal, aumentando o tempo de duração de seus estoques. Ainda em março, a Olympus conseguiu cortar em 0,4 mês o tempo de armazenamento das câmeras digitais para menos de 1,4 mês, freando assim a queda de preços que afetou os outros fabricantes. A previsão de vendas de câmeras digitais japonesas é de 93,8 milhões de unidades para o ano fiscal em curso - um aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo as mesmas fontes.