Excesso de expectativa pode comprometer o iPhone

Desde o tempo da invenção de Alexander Graham Bell não há um estardalhaço tão grande em torno de um telefone. Mas os exageros cercando o multifuncional iPhone, da Apple, podem representar um prelúdio para a decepção se ele não abocanhar um amplo mercado, alertam veteranos do setor de tecnologia. Enquanto a imprensa alimenta o frenesi em torno do iPhone antes de seu lançamento na sexta-feira, especialistas dizem que o dispositivo pode facilmente ficar no topo da lista de fracassos digitais, todos eles uma vez listados como "A Próxima Grande Tendência". "O próprio Deus não poderia projetar um dispositivo que cumprisse com toda a expectativa que o iPhone atraiu", disse David Platt, professor de ciência da computação da Universidade de Harvard. Desde que sua existência foi anunciada em janeiro, mais de um milhão de pessoas disseram à AT&T, operadora exclusiva do iPhone, que têm interesse em um telefone que custa até US$ 600. Nesse período, as ações da Apple subiram 35%. O comediante Conan O´Brien tem satirizado o aparelho como a resposta para todas as necessidades humanas, e rumores dizem que a apresentadora Oprah Winfrey quer um. Blogs escrevem sobre vazamentos de informações sobre o telefone como crianças especulam sobre o caminho que Papai Noel faz desde o Polo Norte. "Este é o telefone mais esperado desde o de Alexander Graham Bell. Expectativas estão fora de vista", disse Michael Gartenberg, analista da Jupiter Research. "Tudo o que todos querem falar nestes dias --não apenas pessoas do ramo de tecnologia, mas também consumidores comuns-- é o iPhone". A Apple deve vender vários telefones na sexta-feira, particularmente para seguidores de tendências digitais querendo se gabar de estarem entre os primeiros a adquirirem um iPhone, disse ele. Mas o verdadeiro teste para a Apple é se o aparelho tem ou não apelo para consumidores de massa, como o tocador de músicas e vídeos iPod, que foi bem de vendas. "O sucesso final (depende de) quão rapidamente a Apple coloca isso dentro de uma família --quão rapidamente os preços caem e os modelos se tornam mais acessíveis", afirmou Gartenberg. "É o que acontece além dos primeiros 90 dias que realmente importa". Poucas pessoas realmente viram o iPhone, cujo principal diferencial é uma tela sensível ao toque que substitui as teclas de números. O aparelho disponibilizará vários serviços digitais, como acessar a Internet, tocar música e mostrar vídeos como um iPod, podendo até fazer ligações telefônicas. O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, fabricará 10 milhões em seu primeiro ano.