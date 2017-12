Excesso de veículos congestiona 6 rodovias de SP O excesso de veículos congestionava trechos de seis rodovias paulistas por volta das 16h30 de hoje. A Polícia Militar Rodoviária avaliou que o aumento do volume de tráfego nas estradas estava dentro do previsto. As concessionárias não registraram acidentes graves. As rodovias Anhangüera e Bandeirantes apresentavam lentidão na chegada à capital. O acesso a São Paulo também era complicado pelas rodovias Castello Branco e Presidente Dutra. No Sistema Anchieta-Imigrantes havia dois pontos de congestionamento. Às 15h55, a Ecovias adotou a Operação Descida, na qual são usadas sete pistas no sentido da Baixada Santista e três no sentido capital.